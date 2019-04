I soldi sono stati consegnati al Commissariato di Rho-Pero

Anche il primo cittadino ha ricevuto il ragazzino

Anche il primo cittadino di Rho Pietro Romano ha voluto congratularsi con Amin, il bambino che ha già ricevuto il premio Cittadini Meritevoli del Rotary Club. Il 9 luglio scorso Amin stava rincasando dopo una giornata trascorsa all’Oratorio San Giovanni Bosco, quando ha notato sul marciapiede dei foglietti di carta rosa che fuoriescono da una cartellina. “Li ho raccolti perché sembravano soldi: all’inizio pensavo si trattasse di repliche fac-simile, ma quando li ho guardati meglio ho capito che erano soldi veri” ha detto Amin.

I soldi portati in commissariato

Dopo essersi guardato intorno per vedere se ci fosse qualcuno a cui potevano essere caduti, senza vedere nessuno, Amin ha raggiunto il Commissariato Rho Pero, che si trova proprio sulla strada percorsa tutti i giorni per andare a casa, dove ha consegnato il denaro e spiegato l’accaduto. La notizia di questo bambino virtuoso ha immediatamente fatto il giro di tutti i poliziotti presenti, che lo hanno quasi costretto ad accettare di recarsi al vicino bar per offrirgli un gelato: Amin continuava a ripetere di non aver fatto niente di speciale, quasi sorpreso da tanta attenzione, perché si era semplicemente comportato come i suoi genitori gli avevano insegnato. Un gesto di onestà non scontato che merita di essere celebrato.

Riconoscimento del Rotary Milano

Dopo il premio Cittadini Meritevoli conferito dal Rotary Club di Milano, anche il sindaco di Rho, Pietro Romano, ha voluto incontrare oggi, 16 aprile, Mohamed Amin Machrouhi, un bambino italiano di origini marocchine di 12 anni residente a Rho, che avendo trovato per terra 150 euro li ha consegnati in questura perché “si è semplicemente comportato come i suoi genitori gli hanno insegnato.”

Dal sindaco con la mamma

Amin che frequenta la scuola media San Carlo di Rho è stato accompagnato dal primo cittadino di Rho, Pietro Romano dalla madre Lahlou Nezha.