Trovato il cadavere di un uomo sulla 60ina in un bosco.

Trovato un cadavere in un bosco a Venegono Superiore

Poco dopo le 9 di questa mattina, venerdì 22 marzo 2019, un uomo sulla 60ina è stato trovato morto nel bosco in via Fratelli Bandiera a Venegono Superiore. La vittima non è ancora stata identificata perché senza documenti. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della SOS di Olgiate.

Seguiranno aggiornamenti

LEGGI ANCHE: Sequestra autobus in gita scolastica e gli dà fuoco VIDEO

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE