Trovato cadavere in un parcheggio a Magenta. Il corpo senza vita di un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato rinvenuto in una vettura parcheggiata in via Maddalena di Canossa.

La macchina aveva le porte aperte e secondo i carabinieri si tratta di un gesto estremo. Sul posto sono giunti i militari della stazione di Magenta e il nucleo scientifico per i rilievi del caso.