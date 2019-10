In via per Castelnuovo trovato un cervo morto. E’ mistero sul corno asportato.

Cervo morto, segato un corno

Triste e macabro ritrovamento nel parco Pineta a confine tra Venegono e Castelnuovo. In un campo è stato rinvenuto senza vita un grosso esemplare di cervo. L’animale aveva una brutta ferita a una zampa, ma aspetto più angosciante, un corno era stato segato dalla testa da un barbaro ignoto forse come squallido souvenir.

Intervento

Informata è intervenuta una volontaria animalista che ha subito allertato i carabinieri, la Forestale e le Guardie Parco che intervenute hanno poi rimosso con un trattore l’animale.

Le cause della morte

E’ mistero invece sulla causa della morte probabilmente avvenuta qualche ora prima del ritrovamento. Sul corpo non c’erano ferite o segni tali da far supporre un investimento con un mezzo. Certo per una gamba frattura non si può morire. Inoltre nè sulla strada, nè sul campo vi erano tracce di sangue. Ad infittire il giallo la manca di un corno, non perso naturalmente, ma volontariamente «strappato» da un uomo.

PUOI LEGGERE ANCHE: https://settegiorni.it/cronaca/allarme-cervi-sulle-strade-fate-attenzione/