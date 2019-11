Trovato Guido Migliavacca, il 62enne che martedì 26 novembre 2019 era svanito nel nulla dopo essersi allontanato dalla sua abitazione di via Nazario Sauro a Legnano. Trovato poca fa, oggi, mercoledì 27 novembre 2019, in un parcheggio nella zona del nuovo ospedale cittadino: sta bene.

Trovato Guido Migliavacca

Una donna lo ha visto e ha subito allertato i soccorsi. E’ così che è stato ritrovatoGuido Migliavacca, 62enne che era svanito nel nulla dalla mattina di martedì 26 novembre 2019 dopo essersi allontanato dalla sua casa di via Nazario Sauro a Legnano.

Stasera intorno alle 20.30 il lieto fine dopo lunghe ore di ricerche: l’uomo è stato visto mentre si trovava oltre la recinzione nella zona dell’ingresso del nuovo ospedale. Era in stato confusionale. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.

“Siamo felici – il commento a caldo della figlia Mara -, mio papà è stato trovato. Ora si trova in ospedale per alcuni accertamenti. Un grande grazie al tenente Domenico Cavallo: aveva promesso che l’avrebbe trovato e così è stato. Ringraziamo tutti quelli che hanno aiutato nelle ricerche”.

