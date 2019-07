Trovato il corpo del 22enne scomparso da Baranzate giovedì 4 luglio.

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, i Carabinieri di Rho hanno trovato, sotto un traliccio dell’alta tensione in un campo tra Rho e Arese, il corpo di Stefano Marinoni, 22enne che lo scorso 4 luglio si era allontanato da casa sua a Baranzate. Aveva detto alla madre che sarebbe tornato dopo qualche minuto invece da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie fino al ritrovamento del suo corpo. Il ragazzo era uscito a bordo della sua auto, una Smart bianca con tettuccio nero targata FF355BT, che è stata trovata in un parcheggio vicino al campo, a circa 300 metri. Le Forze dell’ordine ora dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e capire se si è trattano di un gesto volontario o se il giovane è morto per mano di terzi.