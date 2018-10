Trovato morto in casa un 48enne, ieri sera a Settimo Milanese. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Trovato morto in casa un 48enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, 9 ottobre, è stato trovato morto in casa un 48enne a Settimo Milanese. Si tratta di Ciro Zeno, classe 1970, che abitava a Cascine Olona (quartiere di Settimo verso la chiesa nuova). Pare che dovesse andare al lavoro ma, non essendosi presentato, i colleghi hanno cominciato a cercarlo. L’uomo è morto per cause naturali.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco. Purtroppo, però, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Il corpo è già stato restituito ai familiari.