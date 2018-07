Trovato morto in un parco di Saronno.

Trovato morto al parco

Macabro ritrovamento, poco dopo le 19.30 di sabato 14 luglio, nell’area verde di via Francesco Petrarca angolo via Garcia Lorca a Saronno. Alcuni passanti hanno notato che da un albero penzolava il corpo di un uomo. Hanno subito lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre a un’automedica e un’ambulnza della Sos di Uboldo.

Inutili i soccorsi

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da un primo esame del cadavere, le forze dell’ordine non hanno trovato segni che possano fare pensare ad altre ipotesi se non al suicidio. La vittima è un saronnese classe 1984.