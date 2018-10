Trovato senza patente, altri con droga: nei guai giovane di Olgiate Olona e uno di Vanzaghello.

Trovato senza patente, maxi controllo

E’ stato trovato senza patente: disavvenura per un ragazzo di Olgiate. E altre persone nei guai durante il maxi controllo messo i campo ieri sera, venerdì 5 ottobre, dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. I militari si sono concentrati su Samarate.

Denunciato in stato di libertà un 25enne di Olgiate Olona per guida senza patente, mai conseguita. Stesso provvedimento per un albanese di 35 anni, senza fissa dimora, disoccupato, censurato che dovrà rispondere di violazione legge su stranieri, e per un 30enne marocchino, senza fissa dimora, disoccupato, censurato.

Vicino ad alcuni bar della zona centrale, i carabinieri hanno trovato giovani con modiche quantità di eroina, hashish e marijuana: sono stati segnalati come assuntori tre giovani, tra i 17 e 21 anni, uno di Vanzaghello e due di Samarate.

Botte in famiglia

Durante i controlli i militari hanno arrestato un 50enne romeno: abitava Samarate, su di lui è risultato pendente un ordine di cattura per maltrattamenti in famiglia.

Altri provvedimenti

Denuncia in stato di libertà per quattro ragazzi, tra i 22 e 36 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante il servizio sono stati identificati complessivamente 63 soggetti, di cui 37 stranieri. Controllate 35 autovetture.

