Il corpo è stato trovato durante un’ordinaria pulizia degli operai.

Trovato un cadavere in un canale industriale di Turbigo

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, martedì 24 luglio, in un canale industriale a Turbigo. Sembrerebbe che l’uomo, scomparso da Magnago da qualche tempo, dove era residente, si sia diretto a Turbigo in macchina la quale è stata lasciata lontano dal canale. Il corpo è stato trovato durante un’ordinaria pulizia degli operai. Sul posto i Carabinieri di Castano. I militari stanno indagando per fare luce sulla vicenda.