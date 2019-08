Trovato un corpo senza vita in un appartamento di Canegrate

Trovato un corpo senza vita in un appartamento di via Toti a Canegrate.

Ieri sera, martedì 20 agosto, intorno alle 22.30, i Vigili del fioco di Legnano hanno fatto un tragica scoperta. In via Toti a Canegrate, infatti, hanno trovato il corpo senza vita di M.B., 64enne che da qualche giorno accusava malesseri. A dare l’allarme perché preoccupati sono stati alcuni colleghi che, non avendo sue notizie, hanno chiesto aiuto ai soccorsi. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Parabiago ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare perchè già deceduto. E’ ora compito dei Carabinieri della Stazione Locale effettuare i rilievi.