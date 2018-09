L’autrice della truffa è una 30enne nata ad Abbiategrasso

Con la scusa di essere incinta e di sentirsi male attua la truffa

Truffe agli anziani nella città di Vigevano ma, anche questa volta, gli autori, in questo caso autrici, sono stati scoperti. Continua infatti incessante l’attività preventiva e repressiva da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano dell’odioso fenomeno dei reati di truffa nei confronti degli anziani. Dopo aver individuato nei giorni scorsi uno degli autori di una truffa avvenuta i primi di settembre nella città Ducale ai danni di una settantanovenne, a cui erano stati sottratti con raggiro beni per una somma maggiore ai centomila euro, i carabinieri del comando Stazione di Vigevano hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto in abitazione mediante raggiro in concorso ai danni di una persona anziana, R.T., trentenne pregiudicata nata ad Abbiategrasso (MI) e residente a Vigevano.

Il colpo

Al termine di una serrata attività investigativa, i militari hanno infatti individuato la donna come l’autrice della truffa perpetrata lo scorso 10 settembre ai danni di una vedova pensionata ottantenne di Vigevano, residente in Via Gorizia. Nell’episodio in questione, la malfattrice, con la falsa scusa di essere incinta e di conoscere la figlia della vittima, dopo aver simulato un improvviso malessere, abusando così della compassione e del buon cuore dell’ottantenne, col pretesto di avere un bicchiere d’acqua era riuscita ad ottenere l’accesso all’interno della casa, unitamente alla propria bimba di 12 anni al seguito, la quale, mentre la madre distraeva l’anziana, era riuscita a sottrarle una somma contante di settantacinque euro e vari monili in oro per un valore stimato di 15.000 euro.