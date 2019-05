Truffa dello specchietto: attenti nel Magentino: in questi giorni sono state segnalate ripetuti tentativi di raggiro a cura di una banda, si suppone di nomadi, che fingono un incidente e poi chiedono il risarcimento del danno.

Il solito trucchetto per spillare denaro contante al malcapitato, senza coinvolgere le forze dell’ordine, le assicurazioni e così via. Diverse le vetture usate per inscenare lo scontro: Fiat 500, Seat e Golf bianche, oppure Alfa metallizzate.

L’invito dell’assessore

A lanciare l’allarme anche il vicesindaco e assessore Simone Gelli che invita a contattare subito le forze dell’ordine.