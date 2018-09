Torna anche a Saronno la truffa dello specchietto.

Truffa dello specchietto, attenti per strada

strada stretta, una macchina che prova a immettersi nella circolazione, un colpo. Attenzione per le strade alla truffa dello specchietto, un “classico” che non passa mai di moda tra chi prova ad approfittarsi degli automobilisti. E’ successo a Saronno, e a raccontarlo è stata proprio la vittima del raggiro per mettere in guardia i concittadini.

Finto incidente

Il tutto è avvenuto in via San Giuseppe intorno a mezzogiorno. “Passo con la macchina e una donna parcheggiata in senso contrario a quello di marcia (a bordo di un’Alfa grigia), si sporge all’improvviso col muso dell’auto e le colpisco lo specchietto col mio che si chiude”, racconta su Facebook. Credendo non ci sia stato nessun danno (anche perchè l’altra automobilista non è scesa dall’auto come naturale, rivolgendosi ai vigili lì vicini, la vittima ha continuato a guidare. Poi si è ripetuto il copione: l’altra automobilista l’ha seguita, accusandola di averle rotto lo specchietto e di essere fuggita. E propone di sistemare il tutto con 150 euro, non passando dall’assicurazione e liquidando direttamente il “danno”. La saronnese, agitata, le ha consegnato 100 euro. “Attenzione!! – conclude nel suo post – Ho solo sbagliato a non chiamare i carabinieri, ma la paura ha avuto il sopravvento, purtroppo”.

