Truffa dello specchietto

Un uomo di Arosio, percorrendo la SS Valassina, all’altezza del Comune di Arosio, lo scorso 21 novembre, è stato fermato da un soggetto, a bordo di una Fiat Punto di colore azzurro che si lamentava di aver subito la rottura dello specchietto retrovisore della sua auto a seguito di una collisione causata dall’ignaro cittadino. L’uomo intimorito dall’atteggiamento minaccioso e determinato del conducente della Punto, ha consegnato al malvivente 400 euro come risarcimento.

Il colpevole era in campo nomadi a Milano

Dopo aver raccontato l’accaduto in famiglia, si è però conto ben presto di essere rimasto vittima di una truffa. Ha così deciso di denunciare il tutto alla Tenenza Carabinieri di Mariano Comense, fornendo alcuni elementi utili per l’identificazione del truffatore, oltre alla targa dell’auto che, fortunatamente, aveva avuto lo scrupolo di annotare. Le indagini hanno condotto al campo nomadi di via Bonfadini a Milano, dove i militari hanno individuato M.P. 20 anni, pregiudicato per reati specifici. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Como per il reato di truffa.