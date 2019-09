Truffatore si spaccia per il figlio chiedendo soldi ma la donna sventa la truffa. La chiamata alle Forze dell’ordine è stata fatta dal figlio I.G. il quale segnalava che la propria madre era sola in casa a Rho e che stava subendo un tentativo di truffa.

Truffatore si spaccia per il figlio chiedendo soldi ma la donna sventa la truffa

Ieri mattina un uomo ha chiamato la signora C. spacciandosi per il figlio e chiedendo 17.000 euro per un grave problema economico legato alla sua macchina. La donna inizialmente, non nutrendo alcun dubbio sulla vicenda, riferiva al presunto figlio che in casa aveva pochi soldi. A quel punto il truffatore ha insistito che andasse in banca. La signora C. ha quindi iniziato a nutrire dei sospetti sulla vera identità dell’uomo, sostenendo di non avere neanche in banca la somma richiesta. La donna, stata terminata la comunicazione con l’uomo che riferiva che l’avrebbe richiamata successivamente, ha subito telefonato al proprio figlio, constatando quindi il raggiro. Immediatamente sono state allertate le Forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno fatto scappare i malviventi che probabilmente si trovavano nelle vicinanze.