Truffe agli anziani: per evitare di cadere nella trappola, l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a un incontro informativo con i Carabinieri e la Polizia Locale, che si svolgerà giovedì 12 dicembre, alle 15.30, al bar dell’oratorio San Giovanni Bosco di Rescaldina.

Truffe agli anziani: incontro con Polizia Locale e Carabinieri

Anche quest’anno L’Amministrazione comunale, in collaborazione con i Carabinieri e la Polizia Locale, ha organizzato un incontro dedicato alle truffe al fine di dare ai cittadini, e soprattutto agli anziani, gli strumenti per evitare di cadere vittime di questo odioso reato.

Il fenomeno delle truffe, che può svilupparsi in diversi ambiti della vita quotidiana, spesso colpisce le fasce più deboli come gli anziani che, grazie alle abilità dei truffatori, cascano nella rete trovandosi poi in gravi difficoltà.

Lo scopo di questi momenti informativi è quello di far conoscere a più persone possibili le modalità con le quali i truffatori riescono ad ingannarci, e dare ai cittadini gli strumenti necessari per non rimanere vittime di questi reati.

All’incontro, che si terrà giovedì 12 dicembre, alle 15.30, al bar dell’oratorio San Giovanni Bosco di Rescaldina, parteciperanno il luogotenente Giorgio Dogliotti dei Carabinieri di Rescaldina, insieme alla comandante della Polizia Locale Alessandra Dall’Orto e all’assessore allo Sport e Polizia Locale Gianluca Crugnola.

