Turisti avvistano cadavere nel lago a Mandello, ma non si trova. Un mistero che nella nottata non è riuscito ad essere svelato, nonostante le ricerche siano durate più di quattro ore.

Alcuni turisti, ospiti di una struttura privata sul lago a Mandello del Lario, hanno avvistato un cadavere nelle acque del lago a Mandello. Immediatamente hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Nucleo Soccorso subacqueo e acquatico, i Carabinieri e l’autoambulanza.

Nessuna traccia del cadavere sul lago

Le ricerche, iniziate nel punto indicato dai turisti, sono durate più di quattro ore. I turisti hanno informato i soccorritori dell’avvistamento mostrando loro una foto scattata con il cellulare. La ricerca però non ha dato alcun esito positivo: il cadavere non è stato trovato. Non è riuscito ad identificarlo neanche lo speciale elisoccorso con visori notturni che si è portato sul posto per tentare di semplificare le ricerche.