La città è rimasta bloccata dal traffico fin dalle prime ore della mattinata di oggi, martedì 5 marzo 2019, per la chiusura, non segnalata, del tratto di via Dante da via Castelli Fiorenza a Corso Europa.

“Ci hanno preso per i fondelli”

“Ci hanno preso per i fondelli”. Questo il commento più educato degli automobilisti ancora in coda in via Cardinal Ferrari. Alle 10 la strada è stata riaperta al traffico. “Ma non si poteva chiudere quando la gente era già a lavoro e i bambini a scuola? Complimenti al Comune!”