Appuntamento in piazza domenica con gli Amici dell’Infanzia di Cislago.

Tutti in piazza domenica

Torna il tradizionale appuntamento dell’Associazione Amici dell’Infanzia di Cislago che aprirà la nuova stagione con il caratteristico stand dai colori blu e giallo, presente in Piazza E. Toti per tutta la mattinata di domenica. Un’opportunità per conoscere gli importanti progetti e le attività in programma, rinnovare la tessera di socio sostenitore e incontrare i membri del gruppo che, per l’occasione, allestiranno un gazebo ricco di torte, dolci e colorate sorprese per i più piccoli. Sarà inoltre offerto alla comunità il tradizionale aperitivo.

Al centro i più piccoli

“Non ci stancheremo mai di ripetere e di credere in quel noto proverbio africano che sottolinea quanto sia importante, per ogni essere umano, sentirsi parte di un insieme. Un insieme speciale, con al centro i bambiniI. Chiunque potrà contribuire con un piccolo gesto, che avrà per noi grande valore e importanza, consegnando torte e dolci casalinghi – sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia, sede del nostro gruppo – o acquistandoli domenica mattina in Piazza Toti. Sono già tanti gli eventi a calendario del nuovo anno associativo, ricco di progetti da dedicare all’infanzia e all’adolescenza, ma abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti per riuscire a realizzarli. Ogni iniziativa che scegliamo di portare avanti, presuppone la totale gratuità per l’utenza che ne usufruisce, ma per la realizzazione il nostro gruppo deve sostenere delle spese importanti. Spese che, senza l’aiuto di chi ci supporta, non potremmo affrontare. Tra poco più di un mese prenderà vita il nostro progetto “Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che ci vedrà nuovamente protagonisti con una serie di eventi per i più piccoli e per i giovani, e tante altre sono le iniziative con finalità benefiche e a sostegno della ricerca che desideriamo continuare a portare avanti. Ecco perché ogni gesto, ogni pensiero è per noi fondamentale per riuscire a proporre tutto ciò che ci sta a cuore .”

L’appuntamento con gli Amici dell’Infanzia è dunque fissato per la mattinata di domenica 6 ottobre in Piazza E. Toti a Cislago.