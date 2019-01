Ragazzina ubriaca, aggressione e incidenti nella notte.

Ubriaca, ambulanza a Gerenzano

Un tranquillo venerdì sera, con pochi interventi dei mezzi di soccorso. Ma con uno in particolare che desta timore: alle 00.28, a Gerenzano, ambulanze intervenute in via Cervinia per soccorrere una ragazza di 16 anni, ubriaca. Intervenuti anche i carabinieri, la giovane è stata portata in codice verde all’ospedale Sacco.

Provincia di Varese senza sirene

Notte silenziosa in provincia di Varese: qui di intervento se ne è contato uno solo a Tradate. Poco prima della mezzanotte, mezzo di soccorso in centro, in via Crocifisso, per un 57enne caduto dalla bicicletta senza riportare particolari ferite.

Aggressione e incidenti

Soccorsi e forze dell’ordine al lavoro all’1.06 per un’aggressine in via dei Giovi. Vittima un uomo di 38 anni, trasportato in codice verde al Niguarda. Incidente tra due auto invece poco dopo a Novate Milanese, all’1.20, in via Bovisasca: un ferito, un uomo di 30 anni, soccorso e ricoverato in codice giallo al Sacco di Milano. E codice giallo anche per il 19enne caduto da moto alle 2.48 in via Garibaldi a Garbagnate Milanese, che ha concluso la serata all’ospedale di Desio.

