Ubriaco abbatte due paracarri e un albero in piazza a Seguro

Intorno alle 15.25 di sabato 1 maggio un uomo italiano di 45 anni in stato di ebrezza alla guida del suo veicolo, un autocarro Ford Transit di colore bianco, ha abbattuto due paracarri in metallo e un albero in piazza don Milani. R.G., residente a Trezzano sul Naviglio, è stato poi fermato dalla Polizia Locale in servizio di perlustrazione del territorio tra via Edison e via Barni. Sottoposto al test etilometrico dagli agenti, questi hanno accertato che superava abbondantemente la soglia di 1,5 g/l di tasso alcoolemico alveolare. Il 45enne è stato quindi denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria ed ora, in sede processuale, rischia un’ammenda da € 3.000 ad € 12.000 e l’arresto da uno a due anni.Gli agenti hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione/revoca ed al sequestro del veicolo ai fini della confisca.