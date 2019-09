Ubriaco in acquascooter si schianta contro una barca. Multa da record per un uomo di 58 anni: dovrà sborsare ben 7.700 euro. A riportarlo sono i colleghi di NovaraNetweek.it

Nei giorni scorsi la Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago Maggiore con sede a Solcio di Lesa (NO) ha operato una complessa e delicata attività di soccorso e polizia giudiziaria. In particolare si è attivata a seguito della ricezione, tramite il Numero Blu 1530, di una richiesta di intervento per un incidente verificatosi nelle acque di Castelletto sopra Ticino, tra un acquascooter e un natante da diporto ormeggiato a un gavitello.

L’invio della motovedetta

Immediatamente, la Guardia Costiera ha disposto l’invio sul posto della Motovedetta veloce CP 603, un’unità adibita all’attività S.A.R. (Search and Rescue) sul bacino lacustre che, alla massima velocità, ha raggiunto il luogo della collisione ed intercettato l’acquascooter sullo scivolo di alaggio di un cantiere sito nel Comune di Sesto Calende (VA). Il conduttore del mezzo, un uomo di 58 anni, nel frattempo si era dato alla fuga rendendosi irreperibile.

Multa record

A seguito delle indagini di polizia giudiziaria esperite, anche con l’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri di Angera (VA), i militari della Guardia Costiera intervenuti hanno provveduto a porre sotto sequestro l’acquascooter incidentato e a contestare al soggetto responsabile, rintracciato di lì a poco, due verbali amministrativi (importo complessivo di € 7.700) per “guida in stato di ebbrezza” e “navigazione con acquascooter oltre l’orario consentito e nella fascia dei 150 mt. dalla riva” (infatti la navigazione di tale tipologia di natanti è consentita sulla sponda piemontese e lombarda del Lago Maggiore esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00).