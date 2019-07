Ubriaco in auto durante la “Notte bianca” di Legnano. Intervento della Polizia locale.

Ubriaco in auto, perde il controllo del mezzo

Aveva alzato un po’ troppo il gomito e si era messo al volante della sua auto. Senza pensare che guidare in quelle condizioni avrebbe potuto rappresentare un grosso pericolo per sè e per gli altri. E’ successo a Legnano, nella zona in cui si stava svolgendo l’affollatissima “Notte Bianca. L’uomo, un 55enne, italiano, è arrivato in Piazza Frua: ed è qui che ha sbandato finendo fuori strada. Per fortuna nessuno in quel momento si trovava nelle vicinanze. Nessuno si è fatto male, anche la persona al volante non si è fatta un graffio apparendo però in stato confusionale proprio a causa del troppo alcol che aveva bevuto prima di mettersi alla guida. Erano circa le 23 di venerdì 13 luglio 2019. Subito sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale: l’automobilista è stato sottoposto al test dell’etilometro. Il risultato? Un tasso 5 volte superiore a quello stabilito dalla normativa. E così per l’automobilista irresponsabile è scattata la denuncia. Ma gli agenti gli hanno anche ritirata la patente. Sotto sequestro è finita l’automobile che non è escluso venga confiscata.

