Trovato ubriaco e senza assicurazione dagli agenti della Polizia locale di Tradate.

Senza assicurazione: preso grazie ai varchi

Il controllo dopo il passaggio sotto una delle telecamere agli accessi della città. L’occhio elettronico legge la targa, la confronta con il database, ed invia un alert al comando: niente assicurazione. Subito lo stop e il controllo da parte degli agenti della Polizia locale di Tradate. Ma la mancata assicurazione era solo l’inizio.

Ubriaco, senza assicurazione e con la droga in macchina

Non solo mancava l’assicurazione, l’auto non era stata nemmeno revisionata. E il 43enne, come ha dimostrato l’alcoltest, non si era negato qualche bicchiere prima di mettersi al volante: l’etilometro ha registrato circa un grammo/litro, il doppio del limite di legge, abbastanza per una denuncia per guida sotto effetto di sostanze alcoliche. E insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli agenti hanno svolto controlli più approfonditi, che han permesso di trovare nel vano del cruscotto 2,40grammi di sostanza stupefacente, anche questa sufficiente per una denuncia per possesso di droga.

