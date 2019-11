Ha sparato al petto al fratello, uccidendolo. Omicidio famigliare nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 novembre, a Trecate in via Plinio. Un uomo ha ucciso il congiunto per poi scappare in auto. Sono intervenuti sul posto i carabinieri che stanno ancora cercando l’omicida.

Ricerche in tutta la Lombardia.

Tutto da chiarire il quadro in cui è maturato il delitto, le cause e la dinamica: le indagini sono affidate al militari dell’Arma.

AGGIORNAMENTO ORE 17,21 La vittima è Daniele Saporito, 36 anni: a ucciderlo il fratello Rosario, di quattro anni più vecchio. Dopo il delitto, l’omicida è scappato a bordo della sua Hyundai e avrebbe con sé la pistola. Lo stanno cercando tra Piemonte e Lombardia. Indagano i carabinieri.