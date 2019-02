Ucciso a Rozzano, 5 colpi sparati in strada.

Come riporta GiornaledeiNavigli.it, quella che si è prospetta nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 febbraio 2019, è una vera e propria esecuzione. Cinque colpi sparati verso un uomo di 63 anni. Sul posto due ambulanze, i carabinieri della compagnia di Corsico e la polizia locale di Rozzano. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Le indagini sono in corso.

Altra sparatoria a Basiglio

Solo questa mattina si era verificato un altro omicidio a Basiglio. Giuseppe Giuliano, 64 anni, residente a Binasco, è morto a causa di due colpi di pistola sparati alla testa. Trasportato in codice rosso in ospedale è purtroppo deceduto poco dopo. QUI TUTTI I PARTICOLARI E LA GALLERY