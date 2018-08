Nella notte tra martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto i soccorritori sono intervenuti cinque volte per diversi motivi.

Ultima notte di luglio: due malori

Due i malori che si sono verificati nella notte: il primo alle 22.14 a Cairate, in via Lodi. Coinvolto in 26enne soccorso dalla Croce Rossa di Varese e trasportato all’ospedale di Gallarate. Il secondo ha coinvolto un 23enne in via per Busto Arsizio a Solbiate Olona alle 2.00. Il giovane è stato soccorso dalla Croce Rossa di Busto Arsizio e trasportato all’ospedale di Busto.

Due intossicazioni etiliche

Alle 20.30 a Cairate, in via Lodi, un 26enne è stato soccorso dall’ambulanza dopo un’intossicazione etilica. Il giovane però, non essendo in gravi condizioni, non è stato trasportato in alcun nosocomio. Alle 2.40 a Corbetta, in via Padre Ceriani, una persona di 51 anni è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Magenta per intossicazione etilica. La persona è stata poi trasportata all’ospedale di Magenta per accertamenti.

Incidente tra due auto

Poco prima di mezzanotte a Tradate, in via Rossini, due auto si sono scontrate. Coinvolte de persone: una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 34. Sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Varese e trasportati per accertamenti a Busto.