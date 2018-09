Ultimo saluto a Federico Soffientini: si è tenuto questo pomeriggio, sabato, il funerale del 26enne di Pregnana Milanese, morto a 26 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto in Val Brembana.

Ultimo saluto a Federico: l’omaggio della banda

“Gli amici che hanno condiviso con te un tratto del tuo breve cammino hanno voluto salutarti con la musica a te tanto cara”. Con le parole del parroco di Pregnana Milanese e con le note della banda cittadina sono iniziati, in una chiesa gremita di fedeli, i funerali di Federico Soffientini, il 26enne morto dopo un incidente stradale avvenuto in Val Brembana.

Ultimo saluto a Federico: il ricordo del parroco

“In questo momento – ha detto il parroco – vorremo stare in silenzio senza dire una parola, la vita ci ha messo di fronte a un dolore grande. Noi abbiamo ammirazione per Federico, non per il bene che ha fatto, per i suoi meriti, ma perchè Federico è stato per noi un grande dono. Molti di voi dicono 26 anni… troppo presto, aveva tante cose da fare, con la sua fidanzata, con gli amici. Questo, ci fa capire quanto la vita sia importante e che noi purtroppo non possiamo aggiungere un solo giorno al disegno che è stato fatto per noi. Stiamo vicino alla famiglia, alla fidanzata e ricordiamo Federico anche attraverso la sua amata musica”.