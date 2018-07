Si è svolto venerdì 20 luglio, intorno alle 10,30, a Rosate, il funerale dell’imprenditore ed esponente leghista Italo Baietta, morto tragicamente una settimana fa.

Ultimo saluto a Baietta

Una chiesa gremita ha salutato Baietta, molto conosciuto a Rosate per la sua attività di imprenditore, e nel territorio per il suo impegno politico nella Lega. Numerosi gli esponenti padani, dal consigliere regionale Silvia Scurati, al vicesindaco magentino Simone Gelli, fino ad esponenti di maggioranza e opposizione locali.

Dolore straziante

Un dolore immenso per la famiglia del 54enne, soprattutto per l’amato figlio Filippo, che ha accompagnato il suo papà nell’ultimo viaggio. La cerimonia funebre è stata celebrata da don Virginio, mentre il prevosto ha letto un messaggio toccante: “Hai lasciato un vuoto immenso e un dolore incolmabile”. Poi la processione funebre, verso il cimitero locale per la sepoltura.