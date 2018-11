Abdul Essaidi, 15enne di San Giorgio su Legnano, è stato travolto da un treno in arrivo alla stazione di Parabiago martedì 20 novembre.

Ultimo saluto ad Abdul

Una cerimonia partecipatissima per dare l’ultimo saluto ad Abdul Essaidi, il 15enne di San Giorgio travolto e ucciso da un treno alla stazione di Parabiago.

A raccogliersi in via 20 Settembre, dove la comunità islamica (della quale il papà del ragazzo è un esponente di spicco) ha un luogo di preghiera, sono stati i famigliari, i parenti, gli amici, i compagni di classe e i professori dell’istituto Bernocchi di Legnano nel quale Abdul frequentava la prima. Tanti musulmani, ma anche tanti italiani. Tutti accomunati dal dolore per una morte assurda e dall’affetto per quel ragazzo strappato alla vita troppo presto.

Come prevede il rito islamico, c’è stato il lavaggio simbolico della salma, seguito da un momento di preghiera.

Tutti coloro che lo desideravano hanno potuto salutare Abdul toccando e abbracciando la bara che, al termine della cerimonia, è partita alla volta del Marocco per la sepoltura. Ad accompagnare il ragazzo in questo ultimo, lungo viaggio terreno, il papà Essaidi El Aroussi e il fratello maggiore Anas.

