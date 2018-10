Umberto Maerna (Fratelli d’Italia) è stato assolto in Appello dall’accusa di concorso in truffa e falso ideologico.

Il politico magentino, ex vicepresidente della Provincia di Milano, è stato assolto per non avere commesso il fatto. Maerna era stato indagato per presunte irregolarità nella concessione di un contributo a un’associazione di paracadutisti. Dopo la condanna a 14 mesi in primo grado nel giugno 2017, è arrivata una piena assoluzione, sia per Maerna che per il coimputato Dario Macchi.

