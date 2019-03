Mentre Pompieri e Prociv cercano di contenere il rogo tra Abbiate e Locate, anche vicino alla piscina di Venegono Superiore scoppia un incendio. Evacuate le case.

Incendio a Pianbosco

Un altro terribile incendio è divampato poco fa nei boschi alle spalle della piscina di Pianbosco. Sul posto I gruppi di Protezione civile di Venegono e della zona del Comasco, oltre a diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Anche il presidente del Parco Pineta è intervenuto coi suoi uomini. Sono tutti mobilitati.

Colpa un albero caduto su un traliccio

L’incendio sarebbe divampato a causa di un albero caduto su un traliccio dell’elettricità. Le fiamme con le raffiche di vento che stanno superando i 100 chilometri all’ora si sono subito propagate favorite anche dalla siccità di questo periodo.

Evacuate le case

In via precauzionale alcune abitazioni sono state evacuate. Anche ad Abbiate nella zona di via Fiume si sta procedendo all’evacuazione. Il fumo si sta diffondendo e in zona cresce l’apprensione.