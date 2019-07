Inghiottito dalle acque del Ticino ad Abbiategrasso: risulta tuttora disperso un dominicano di 37 anni.

Inghiottito dalle acque del Ticino

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 2 luglio, in località Chiappana attorno alle 21. Dalle prime informazioni, il giovane era in compagnia di alcuni connazionali quando, nel tentativo di attraversare il fiume, è stato inghiottito e portato via dalla corrente.

Le ricerche

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, i Vigili del fuoco e un’ambulanza. Finora le ricerche non hanno dato esiti.

Settimana tragica

E’ una settimana drammatica nell’Abbiatense. Dopo l’incidente di Robecco costato la vita a un disabile, da sabato un altro bagnante è disperso dopo essersi tuffato in acqua a Motta Visconti. Ora un’altra tragedia.

