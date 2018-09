La denuncia fatta a Carabinieri e Polizia locale dalla lista Rho per la Famiglia per il blocco di cemento pericolante

Il Partito Democratico dica quello che vuole

“Il Partito Democratico e il suo segretario Paolo Oltolina dicano quello che vogliono, noi nel tardo pomeriggio di ieri abbiamo denunciato a Carabinieri e Polizia locale che un blocco di cemento di sta staccando dal sottopasso di corso Europa”. Chi parla è Giuseppe Salerno rappresentante della lista civica Rho Per la Famiglia.

Fotografie che parlano da sole

Alla segnalazione-denuncia, inviata anche al Comune di Rho, il rappresentate di Rho per la famiglia ha allegato delle fotografie che parlano da sole mettendo in evidenza il pezzo di cemento che si starebbe per staccare. “Questa non è politica – afferma Slaerno -, è solamente avere a cuore la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini. Il pezzo che si sta staccando si trova esattamente sopra il marciapiede dove transitano i pedoni.

Un sottopasso da sistemare

Oltre al blocco di cemento pericolante, nella denuncia invia alle forze dell’ordine l’avvocato Salerno ha segnalato le condizioni del sottopasso: “La parte sottostante del ponte si presenta in condizioni non ottimali con ferri arrugginiti e rigonfiamenti dovuti alle infiltrazioni”.