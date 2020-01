Un chilo di marijuana nascosta nel comodino: arrestato dai Carabinieri.

Un chilo di marijuana nascosta nel comodino: arrestato

Un di 43 anni, originario della Calabria ma residente a Cesano Boscone da tempo, aveva deciso di intraprendere l’attività di spaccio perché disoccupato. Davanti a un bar in via San Francesco d’Assisi, i carabinieri di Cesano Boscone impegnati nella quotidiana attività di lotta allo spaccio, lo hanno notato in atteggiamenti sospetti e hanno deciso di seguire i suoi spostamenti. L’intuizione era giusta: la perquisizione dei militari ha consentito di scoprire due pacchi con dentro, in totale, un chilo di marijuana.

Il nascondiglio dentro casa

L’uomo nascondeva la droga dentro il comodino nella camera da letto, insieme a circa 450 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di pusher. In più, il 43enne teneva in casa anche diverso materiale per pesare e confezionare le dosi. Arrestato, è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito per direttissima. Dovrà rispondere del reato di detenzione di droga.

