Gesto di protesta del Movimento X Legnano.

Un peluche gigante prende il posto del consigliere di minoranza

Un peluche gigante in Consiglio comunale. Plateale gesto di protesta di Daniele Berti del Movimento X Legnano in apertura della seduta del parlamentino cittadino della città del Carroccio di mercoledì 18 luglio. L’esponente di minoranza ha ceduto il proprio posto al pupazzo Aronne perché “venire in aula non serve a nulla… tanto vale metterci un orsacchiotto”. Secondo Berti, “quest’Amministrazione svilisce il ruolo e la dignità dei consiglieri comunali”. Il peluche, che Berti aveva sistemato sulla sua sedia spiegando che per la seduta odierna rinuncerà al gettone di presenza, è stato subito rimosso e i lavori sono proseguiti senza il consigliere del Movimento X Legnano.