Un pitone reale a spasso per Lozza nella mattina di giovedì 22 agosto.

Un pitone reale a spasso per Lozza

Questa mattina, intorno alle 7.30, i Vigili del fuoco di Varese sono intervenuti a Lozza per recuperare un pitone reale. I proprietari di una villetta in via Pravallo hanno trovato il rettile di circa un metro e mezzo su una sedia in giardino. I pompieri, chiamati dagli autori del ritrovamento, sono intervenuti un’autopompa. Catturato l’animale lo hanno affidato a una struttura idonea. E’ ignota la provenienza del rettile.