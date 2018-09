Un sabato sera, quello del 29 settembre, di aggressioni e abuso di alcool. Ecco tutti gli interventi dei soccorritori.

Un sabato sera di intossicazioni etiliche

Erano da poco passate le 2 di notte, quando i soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono intervenuti in via Privata Maestri del Lavoro nella città del Carroccio per prestare aiuto a un ragazzo di 19 anni a causa di un’intossicazione etilica. Il ragazzo, per fortuna, non era grave ed è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Castellanza. Abuso di alcool anche a Rho, dove Rho Soccorso è dovuta intervenire in corso Europa alle 2.48 per aiutare una ragazza di 28 anni. Per fortuna, le condizioni della giovane non erano gravi, tanto che non è nemmeno stata accompagnata in ospedale. Ad Arese, in piazza 11 settembre, i soccorritori dela Croce Rossa di Garbagnate sono intervenuti in favore di un uomo di 58 anni per un’intossicazione etilica. Il 58enne è stato accompagnato all’ospedale garbagnatese in codice verde.

Risse e aggressioni

Erano le 23.30 quando i soccorritori e i carabinieri della Compagnia di Rho sono stati allertati per intervenire su un’aggressione in via Magenta a Bollate. A ricevere le cure della Croce Rossa una ragazza di 27 anni che è stata accompaganta, in codice giallo, al Policlinico di Milano. A Malnate, invece, alle 4.50 la Croce Rossa di Varese è dovuta intervenire per sedare una rissa. Un ragazzo di 19 anni è stato accompagnato, in codice verde, al nosocomio di Varese. Un’aggressione si è verificata anche in via XXV aprile a Pero, intorno alle 5 di mattina. In questo caso è stato un uomo di 35 anni ad essere portato, sempre in codice verde, all’ospedale di Rho.

Incidenti e malori

A Saronno, poco dopo l’1 di notte, in piazzale don Giuseppe Borella, una ragazza di 19 anni ha accusato un malore. Sul posto, in codice giallo, la Croce Rossa di Saronno che ha prestato i primi soccorsi e ha trasortato, sempre in codice giallo, la giovane all’ospedale cittadino. Grave investimento invece a Lainate, in via Umberto I, alle 5 di questa mattina. Un 80enne infatti sarebbe stato investito con la sua bicicletta e portato, in codice giallo, all’ospedale di Rho. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Rho. Incidente tra due auto a Venegono Inferiore, intorno alle 6 di mattina. A essere soccorsi un ragazzo di 21 anni e un uomo di 59. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

LEGGI ANCHE: Notte di incidenti e intossicazione etilica SIRENE DI NOTTE