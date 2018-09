I pompieri sono intervenuto in via Fosse Ardeatine

Acqua in strada dal terzo piano

Potrebbe essere un tubo rotto o la dimenticanza di un rubinetto aperto. Saranno i pompieri di Rho a scoprire le cause di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi in un palazzo di via Fosse Ardeatine a Rho.

Vigili del fuoco allertati dai passanti

I vigili del fuoco sono stati allertati dai passanti in quanto da un appartamento situato al terzo piano del palazzo situato al civico 2 scendeva acqua sia nell’appartamento che nei negozi di sotto sia in mezzo alla strada. Non riuscendo a contattare l’amministratore i passanti e i condomini hanno chiamato i pompieri che sono entrati, dal balcone nell’appartamento.

Danni da quantificare

I danni provocati dall’acqua sono da quantificare, una delle persone che ha subito disagi è la proprietaria di una agenzia interinale situata sotto all’appartamento da dove usciva l’acqua