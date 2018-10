Una mezza maratona e una due giorni di musica in ricordo della 49enne di Castano Primo, Raffaella Caimi.

Una mezza maratona e la due giorni di festa

E’ stata pensata dai tanti amici di Raffaella Caimi, e dall’Asd Amici dello Sport la due giorni di musica e sport che si terrà a Castano il prossimo 4 e 5 maggio. Il sogno di Raffaella era proprio quello di correre, per festeggiare i suoi 50 anni, una mezza maratona. E ora i suoi amici l’hanno organizzata per lei. In queste ore, infatti, è stata creata una pagina facebook: “La Mezza Fuori Tempo”, un nome che unisce le due passioni di Raffaella – la musica e lo sport. “Il Sogno di Raffaella – scrivono – era correre una mezza maratona. Non potrà più farlo. Lo faremo noi per Lei creando una festa di musica e sport di due giorni”.

La tragedia che sconvolse la città

Raffaella Caimi, il 13 ottobre, era andata a fare una gita in Valsesia con un gruppo di amici. Si trovavano vicino alla cima dell’Altemberg (2.395 metri), tra Rimella in Valsesia e Valstrona, quando è scivolata ed è caduta nell’impervio. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi, ma a causa della scarsa visibilità, l’elisoccorso non è potuto atterrare subito. Sul posto è però arrivata una squadra del Soccorso alpino, che è scesa nel dirupo, ma non ha pouto fare altro che constatare il decesso di Raffaella.

