Sabina Favaretto, la parrucchiera di via Lainate pettinerà le più belle d’Italia

Preparerà le finaliste alle sfilata finale

Soddisfazione per una parrucchiera di Rho, Sabina Favaretto che parteciperà alla fase finale di Miss Italia. La commerciante che ha il negozio in via Lainate preparerà, infatti, le acconciature delle finaliste che parteciperanno al concorso di Miss Italia. Titolare del negozio «Evolution» di via Lainate, Sabina è arrivata alle finali di Miss Italia grazie allo staff di «Be Much», il trattamento con proprietà veicolanti e rigeneranti dell’ossigeno per garantire risultati efficaci e duraturi nel tempo per i capelli, di cui è patners.

Non è la prima volta che la commerciante rhodense partecipa alla fase finale

Non è la prima volta che Sabina Favaretto ha l’opportunità di pettinare le finalista del famoso concorso di bellezza.

Era già successo nel settembre del 2017 quando la parrucchiera di via Lainate si era recata a Jesolo per pettinare le finaliste dell’edizione di quell’anno.

L’ex miss Italia Alice Rachele Arlanch ha fatto visita al suo negozio

In quell’occasione conobbe anche Alice Rachele Arlanch, poi eletta miss Italia nel 2017. La ragazza nei mesi successivi alla sua elezioni venne a Rho a trovare Sabina nel suo negozio. Un pomeriggio nel corso del quale quella che allora era la reginetta d’Italia si fece pettinare e si mise a disposizione per fare fotografie e autografi con i clienti del negozio di Sabina Favaretto.