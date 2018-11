Ieri sera, martedì 20 novembre, introno alle 19, un minore di 15 anni, Abdul Essaidi, è stato travolto e ucciso da un treno in transito alla stazione di Parabiago. Il macchinista del treno regionale Milano-Domodossola alla vista del 15enne che camminava sui binario ha cercato di frenare azionando i dispositivi di emergenza. Purtroppo non è riuscito ad evitare l’impatto investendo mortalmente il giovane. La Polfer di Milano, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, sta investigando sull’incidente. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Un’assurda sfida finita in tragedia

Alcuni testimoni, presenti sulla scena dell’incidente ferroviario, hanno confermato la presenza di Abdul sui binari poco prima del sinistro. Il giovane stava camminando in direzione del treno in arrivo in stazione. Hanno convalidato quanto detto dal macchinista avendo sentito l’allarme acustico azionato dal conducente del convoglio poco prima dell’impatto. L’ipotesi più plausibile resta quella di un “gioco sfida” tra adolescenti, finito tragicamente.

