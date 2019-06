Uomo di 70 anni cade dal balcone e muore: tragedia nel pomeriggio di lunedì 10 giugno a Corbetta. Il dramma si è consumato in via Petrarca, in una palazzina.

Uomo di 70 anni cade dal balcone e muore

L’anziano, secondo la prima ricostruzione della Polizia locale intervenuta sul posto, è precipitato dal terzo piano, dove è collocato il suo appartamento.

I soccorsi

Subito è scattata la amcchina dei soccorsi: eliambulanza, 118, carabinieri e vigili. Inutili i tentativi dei paramedici di salvare l’uomo, molto sul colpo. Alla Polizia locale, coordinata dalla comandante Lia Vismara, sono affidate le indagini. Sgomento tra i vicini per il dramma.