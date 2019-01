Uomo investito a Rho, un 65enne è in gravissime condizioni dopo l’incidente che si è verificato poco dopo le 17 di sabato 19 gennaio.

Uomo investito in corso Europa

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 135 di corso Europa. L’uomo stava attraversando la strada. Soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Arese e dall’automedica, è stato portato in ospedale in codice rosso. Sulla dinamica indagano i vigili di Rho. Viabilità bloccata per consentire i soccorsi.

Secondo grave incidente in poche ore

Ieri sera, altro grave incidente che ha visto protagonista un pedone a Rho. Gravemente ferita una ragazza di 34 anni.