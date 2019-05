Uomo nel Villoresi: l’allarme è scattato intorno alle 21 di ieri, venerdì 24 maggio 2019, a Paderno Dugnano.

Uomo nel Villoresi: cos’è successo

Un uomo di 86 anni, lungo la via Comasina a Paderno Dugnano, si trovava aggrappato alla sponda del canale. Subito è scattato l’allarme e la chiamata ai soccorsi, che sono intervenuti prontamente e lo hanno tratto in salvo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto, sono giunti in codice rosso, i Vigili del fuoco con nucleo fluviale da Milano e mezzi da Desio e Bovisio, i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e un’ambulanza. Per fortuna i soccorsi sono riusciti a salvare l’uomo, che è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo.

