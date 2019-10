Uomo travolto e ucciso da un treno a Bollate nella notte tra mercoledì 2 giovedì 3 ottobre.

Tragedia poco dopo mezzanotte alla stazione ferroviaria di Bollate Centro. Un uomo di 67 anni è stato investito e ucciso da un treno. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 con un’automatica e un’ambulanza ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le Forze dell’ordine intervenute stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

