Un uomo è stato ritrovato morto in casa a Sondrio.

Senza vita nell’appartamento

Ieri, 9 novembre 2019, Paolo Pastori, 59 anni originario di Magenta, è stato trovato senza vita nell’appartamento dove abitava da solo in via Scamozzi a Sondrio e ,dagli accertamenti delle Forze dell’Ordine, non vi sarebbero segni di effrazione. Ad avvisare i soccorsi sono stati i vicini messi in allarme da un odore che ogni giorno diventava sempre più forte e sgradevole. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Il medico però non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Da quanto emerso il decesso sarebbe dovuto a cause naturali.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE