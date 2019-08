Uomo trovato morto nel parcheggio del centro commerciale.

ROZZANO – L’allarme è scattato questa mattina: il ritrovamento di un corpo senza vita ha attivato i carabinieri della Compagnia di Corsico che si sono precipitati sul luogo.

La vicenda

Il cadavere è stato trovato nei parcheggi sotterranei del centro commerciale Fiordaliso. Le indagini per fare luce sulla vicenda sono ancora in corso. Secondo le primissime informazioni, si tratterebbe di un uomo, intorno ai 40 anni di età, che aveva trovato riparo nei sotterranei del centro.

Gli accertamenti

Pare che il corpo senza vita fosse lì da qualche giorno, almeno dai primi rilievi delle forze dell’ordine. L’uomo sarebbe morto per cause naturali, ma le verifiche e tutti gli accertamenti sono ancora in corso.

