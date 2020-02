(Foto d’archivio)

Urta un’auto e poi scappa nel bosco: l’episodio nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, in viale Lombardia, in direzione via De Gasperi.

Urta un’auto a Senago e poi scappa nel bosco

Una duplice fuga quella di cui si è reso autore il conducente di una Bmw di colore nero, milanese e intestatario di diversi veicoli, che mercoledì sera ha costretto Polizia Locale e Carabinieri all’ennesimo inseguimento nei boschi. Erano precisamente le 18.15 quando, a seguito della collisione tra la Bwm in questione e una Renault Clio bianca, il conducente che per primo avrebbe causato l’impatto è riuscito nell’intento di far perdere le proprie tracce. Lo stesso conducente ha infatti prima abbandonato il proprio veicolo lungo la Sp 175, poi si è introdotto in area boschiva sfuggendo così alla morsa degli agenti che lo stavano inseguendo.

Strumenti utili alle indagini

Da controlli successivi condotti all’interno dell’area verde, è spuntato poi il telecomando del veicolo, insieme a un bilancio di precisione ed ulteriori oggetti. Sono in corso le indagini necessarie per dare esecuzione ai provvedimenti espressi dalla Procura.